"شفط دهون".. كاميرا خفية على "النهار" في رمضان

عقدت شبكة تليفزيون "النهار"، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن الخريطة البرامجية الجديدة، التي ستطلقها عبر شاشتها في رمضان.

وتقدم "النهار" لجمهور القناة، مجموعة برامجية متنوعة، تتناسب مع اهتمامات المشاهدين، حيث تضم الخريطة نحو سبعة برامج تقريبًا، منهم برنامج "شفط دهون"، وهو عبارة عن برنامج كاميرا خفية، من خلال صناعة مقالب بشكل كوميدي خفيف، داخل إحدى العيادات الخاصة.

وقال علاء الكحكي، مالك شبكة تليفزيون "النهار"، على هامش المؤتمر، إن ذلك البرنامج سيشهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه، حيث إن الطابع الكوميدي، أثبت نجاحه على مدار المواسم الدرامية في السنوات الماضية.