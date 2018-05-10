"النهار" تعرض "هارون الرشيد" في رمضان.. والكحكي: أضخم إنتاج في 2018 

عقدت شبكة تليفزيون "النهار"، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن الخريطة البرامجية الجديدة، التي ستطلقها عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك.

وأكد علاء الكحكي، مالك شبكة تليفزيون "النهار"، أن القناة ستقدم للجمهور العديد من المسلسلات الجديدة، منها مسلسل "هارون الرشيد" للفنان قصي الخولي، حيث إنه يدور في إطار تاريخي، واصفًا إياه بـ"صاحب أضخم إنتاج درامي في عام 2018".

وتابع أن القناة، ستعرض أيضًا مسلسل "واكلينها ولعة" للفنان شريف رمزي، وشيماء سيف، وخالد عليش، ومي سليم، وذلك بجانب مسلسلي كارتون إحدهما ديني والآخر للأطفال، وسوف يعرضان يوميًا طول رمضان قبل الإفطار، متابعًا أن الخريطة الدرامية تضم أيضًا مسلسل "عزمي وأشجان" و"لعنة كارما".

وأشار إلى أن المحتوى التليفزيوني الخاص بـ"النهار"، يخاطب الشريحة الأكبر في محافظات مصر المختلفة، الأمر الذي ساهم في وجود ألفة بين الجمهور والقناة.