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الوطن

"الصوم الآمن لمرضى السكر".. ندوة بمستشفى معهد ناصر

منذ 14 دقيقة
كتب: صبحي عبد السلام
"الصوم الآمن لمرضى السكر".. ندوة بمستشفى معهد ناصر

جانب من الندوة

عقد مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ندوة تثقيفية بعنوان "الصوم الآمن لمرضى السكر في رمضان"، للتوعية وتقديم نصائح لعدم حدوث نوبات ارتفاع أو انخفاض في مستوي السكر خلال الشهر الكريم.

وقال الدكتور هاني راشد، مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، إنه خلال شهر رمضان الكريم يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وضع ضوابط دقيقة للصيام خاصة مرضى السكري.

وعلى هامش الندوة، تم عمل فحوصات مجانية وقياس سكر عشوائي وتوزيع وجبات غذائية سكرية وكتيبات وكروت متابعة لمرضى السكري كما تم توزيع 35 جهاز قياس سكر وتم اختيار 10 أفراد من الحضور لعمل فحص شامل مجاني بوحدة الفحص الشامل.

 

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