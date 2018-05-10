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الوطن

البرلمان الأوغندي يرفض مقترحا أمميا بنقل قاعدة لوجستيات لخارج البلاد

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
البرلمان الأوغندي يرفض مقترحا أمميا بنقل قاعدة لوجستيات لخارج البلاد

أوغندا

ذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم، أن المشرعين في أوغندا عارضوا مقترحًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنقل قاعدة لوجستيات رئيسية في البلاد إلى الخارج.

وأضاف الراديو أن المشرعين وصفوا هذا المقترح بغير العادل بسبب ما قدّمه الجنود الأوغنديون من تضحيات في الصومال خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن جوتيريش قدّم مقترحاً الشهر الجاري إلى اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة لنقل هذه القاعدة من مدينة عنتيبي الأوغندية إلى العاصمة الكينية نيروبي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لخفض عدد مراكزها الإقليمية حول العالم.

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