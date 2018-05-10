وقفة لأهالي ميت الصارم للمطالبة بالإفراج عن محام احتجزته السعودية

تجمهر العشرات من أهالي قرية ميت الصارم مركز المنصورة، اليوم، للمطالبة بإفراج السلطات السعودية عن محامي احتجزته السلطات في مطار جدة أثناء عودته من أداء العمرة، منذ 22 أبريل الماضي برفقة والدته والتى عادت إلى مصر، بينما تم احتجازه هناك.

شاركت أسرة هشام محمد الدمرداش، 33 سنة، المحامي المحتجز، الأهالي وقفتهم ورفعوا لافتات عليها صوره كتب عليها: "نطالب بحرية زميلنا المحامي المحتجز بدون أي أسباب" و"الحرية لهشام "، ورفعوا بجوارها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت زوجته سارة محمد يحيى، "زوجي تم القبض عليه في مطار جدة بالسعودية دون مبرر منذ 18 يومًا ولا نعرف التهم الموجهة إليه، ولم يكون له أي نشاط سياسي ولم يتهم في أي قضية، وكان عضو في حزب مصر القومي، ولم يتم السماح لنا بزيارته".

وطالبت الزوجة والأم بتدخل الرئيس السيسي لإعادة هشام لوطنه "له من علاقات قوية مع السعودية، ولآن زوجي محتجز بدون جريمة".