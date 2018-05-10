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الوطن

زراعة 22 ألف فدان أرز و19 ألف ذرة في كفر الشيخ

منذ 32 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
زراعة 22 ألف فدان أرز و19 ألف ذرة في كفر الشيخ

زراعة ارز-صورة ارشيفية

أعلنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد الرافع احمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه جرى زراعة عدداً من الأفدنة بمحصول الأرز لهذا العام.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم زراعة 13 ألف فدان بمحصول الأرز البدار، و9 آلاف فدان من محصول الأرز الشتلات، فضلاً عن زراعة أكثر من 11 ألف فدان ذرة بيضاء، و7 آلاف فدان ذرة صفراء.

وأضاف "ملتزمون بجميع قطاعات الزراعة بالمساحات المحددة لزراعة الأرز هذا العام، وتحرير محاضر للمخالفين للدورة الزراعية وللمساحات المقررة".

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