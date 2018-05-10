حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة محمود المرسى رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحات 3 أفدنة بقرية الركابية.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تعليماته بتنفيذ الحملة بإزالة كافة التعديات بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن دمياط بإشراف اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط وكافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة لن تتوانى في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وعلى أراضي النفع العام وستضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على أملاك الدولة مؤكدًا استمرار حملات الإزالات على مستوى قرى ومدن المحافظة.