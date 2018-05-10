مقتل أبرز قيادي حوثي بالبيضاء.. والمتمردون في ورطة

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، بمقتل القيادي الحوثي، أبو الباقر الحكيم، وهو مسؤول التسليح والتخطيط العسكري في ميليشيات الحوثي الإيرانية بمحافظة البيضاء.

وذكر المراسل أن القيادي الحوثي قتل في مواجهات مع القوات الشرعية في جبهة ناطع - الملاجم بالبيضاء.

ويعد الحكيم أيضا مشرف الحوثيين في جبهة ناطع، وأحد أبرز قياداتهم في محافظة البيضاء.

هذا وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، قال، في وقت سابق، إن الحوثيين أصبحوا في "كماشة" نتيجة محاصرتهم من مختلف الجهات.

وأوضح الملكي، في حواره لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المليشيات الحوثية الإيرانية تقوم بردة فعل نتيجة الخسائر التي تتعرض لها، مضيفا أن التحالف ينفذ عمليات نوعية وواسعة ضد المتمردين.

وعن استهداف التحالف للقيادات الحوثية خلال الفترة الأخيرة، قال المالكي: "العمل العسكري منذ بدايته يسير بوتيرة مدروسة حسب جميع الأهداف المسطرة، والتي تتوافق مع القانون الدولي والإنساني تغير الأهداف هو جزء من العمل العسكري".