الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "تجنب التصعيد" بعد الضربات في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الجهات المعنية إلى "التحلي بضبط النفس" و"تجنب أي تصعيد" بعد إطلاق صواريخ إيرانية على المواقع الإسرائيلية والرد الذي تلى ذلك، وفقا لبيان لدائرة الشؤون الخارجية.

وافاد البيان ان "التقارير حول الهجمات الايرانية على مواقع الجيش الاسرائيلي انطلاقا من سوريا والتي ردت عليها اسرائيل بشن ضربات ضد اهداف ايرانية في سوريا، تشكل مصدر قلق شديد".

واضاف "كما سبق واعلن الاتحاد الأوروبي مرارا ، يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ندعو جميع الجهات الفاعلة في المنطقة إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة"، وفقا للمتحدث الرسمي الأوروبي.

وتعرضت الخطوط الإسرائيلية في مرتفعات الجولان لوابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي ان القوات الايرانية أطلقتها من سوريا.

ورد الجيش الاسرائيلي ليل الاربعاء الخميس مستهدفا عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش الاسرائيلي استخدم 28 طائرة وأطلق 70 صاروخاً خلال ضرباته الكثيفة على مواقع سورية وإيرانية في سوريا، موضحة ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.

و أثار التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وإيران قلق المجتمع الدولي الذي دعا إلى ضبط النفس في مواجهة خطر الحرب المفتوحة.