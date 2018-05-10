متحدث "النقل": رفع أسعار تذاكر المترو لتطوير المنظومة

قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، جاء بسبب حاجة المنظومة إلى تطوير شامل.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تطوير الخط الأول سيتكلف 26 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات للثاني، وهو ما استدعى تغيير نظام تحصيل تذاكر المترو، إلى "نظام المناطق" الذي سيطبق من الغد.

وأوضح المتحدث باسم النقل، أن اشتراكات المترو ستكون حلًا جيدًا للغاية للمواطنين، تفاديًا لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة ستكون ضئيلة للغاية على المواطن العادي، وأنه لا مساس باشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.