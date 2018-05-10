مغادرة آخر مجموعة من عناصر الفصائل المعارضة دمشق ونواحيها

غادرت آخر مجموعة من عناصر الفصائل المسلحة السورية المعارضة مع عوائلهم الضواحي الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، لتنتهي بذلك عمليات اخلاء مسلحي المعارضة من العاصمة السورية ونواحيها حيث لم يبق الا مسلحي تنظيم داعش.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان "القافلة في طريقها الى مناطق المعارضة في الشمال. لأول مرة منذ 2011، تكون دمشق ومحيطها خالية من أي فصيل معارض غير تنظيم داعش".

وغادرت 15 حافلة تنقل مئات العناصر مع اسرهم بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في جنوب دمشق، بحسب المرصد.

في الاثناء يستمر وجود مسلحي تنظيم داعش في مخيم اليرموك وحي الحجر الاسود المجاور له.

وتشن القوات السورية منذ اسابيع حملة عسكرية لطرد المسلحين الجهاديين من المنطقة.

وقبل عناصر الفصائل المسلحة في يلدا وببيلا وبيت سحم مغادرة المنطقة بموجب اتفاق اخلاء مع النظام.

وغادر 8400 شخص البلدات الثلاث منذ ابرام الاتفاق قبل اسبوع.

من جانبها قالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مراسلها ان "بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق خالية من الإرهاب وذلك مع الانتهاء من إخراج آخر دفعة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى شمال سورية".

واضافت الوكالة ان قوات الامن الحكومية تستعد لدخول البلدات الثلاث.