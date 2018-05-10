"ON E" توقف برنامجي أماني الخياط ويوسف الحسيني.. والإعلامية تعلق

قررت إدارة قناة on tv، وقف برنامج "بين السطور" الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط، وبرنامج "نقطة تماس" للإعلامى يوسف الحسيني.

وعلمت " الوطن" من مصادرها داخل القناة، أنه تم إبلاغ مقدمي البرنامجين، مساء أمس بالأمر، مما ترتب عليه دخول الأولى في نوبة بكاء شديدة بسبب رحيلها عن القناة.

وقالت المصادر، إن القرار، يأتى لتقليص النفقات وتطبيق الخطة التي تنتهجها الإدارة الجديدة لإعلام المصريين.

من جهتها، قالت الإعلامية أماني الخياط، لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي تعليق، والجهة التي تسأل في ذلك هى إدارة القناة، فمن وجهه نظري أن القناة ستقوم على أساس النشرات الاخبارية بعيدًا عن برامج التوك شو".

وأضافت "اللي فيه الخير يقدمه ربنا وأكيد اللي جاي أفضل" .