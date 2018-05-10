ضبط صاحب شركة في قضية نصب على مواطن بالغربية لايهامه بتسفيره لأمريكا

تمكن ضباط مباحث قسم مباحث الأموال العامة بالغربية، اليوم، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير في قضية نصب على مواطن لإيهامه بتسفيره لأمريكا بدائرة مركز سمنود.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من المدعو "م. م"، 39 سنة، كهربائي، مقيم في تفهنا العزب مركز زفتى، يتهم فيه المدعو "م. ع"، 49 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم مركز سمنود، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من أصل مبلغ 120 ألف جنيه متفق عليها مقابل تسفيره للولايات المتحدة الأمريكية وعدم التزامه بذلك.

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم مباحث الأموال العامة قاده العميد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات صحة البلاغ.

وبتقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، جرى ضبط المتهم.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم .