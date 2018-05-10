وزير النقل: مصر تدخل عصر القطارات السريعة بخط العلمين العين السخنة

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر سوف تدخل عصر القطارات السريعة التي تعمل بالكهرباء من خلال خط السكة الحديد الذي يربط بين العلمين والعين السخنة.

وأضاف"عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، أن الدول تُقاس الآن بامتلاكها لتلك القطارات المتطورة، مشيرًا إلى أن ذلك الخط سيخدم العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والعلمين، حيث يربط بين ميناء الإسكندرية وميناء السُخنة.

وتابع وزير النقل حديثه: "هنقدر نعتمد على الكهرباء بعد علاج أزمة الانقطاع، بل بالعكس بقى عندنا فائض في الكهرباء، والمشروع ده هيعمل انتعاشة رهيبة".