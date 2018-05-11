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الوطن

ضبط سائق بحوزته 400 قرص مخدر بمطروح

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط سائق بحوزته 400 قرص مخدر بمطروح

أقراص مخدرة - صورة ارشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم مطروح، من ضبط شخص وبحوزته 400 قرص مخدر بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة مطروح بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، تفيد قيام المدعو "محمود. ج. ط" 22 سنة، سائق، ومقيم بمطروح بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه بكمين أعد له خصيصا، وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 قرص لعقار الترامادول ومبلغ مالي 3200 جنية حصيلة الاتجار، خلال قيادته سيارة ماركة هيونداي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

 

 

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