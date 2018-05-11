ضبط عاطل بحوزته 20 قطعة حشيش بمطروح

تمكن ضباط مباحث من قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش.

تلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة مطروح، بورود معلومات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح تفيد قيام المدعو "ض. م. أ" 27 سنة، عاطل، ومقيم بمطروح والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم القضية جنايات مطروح "مخدرات"، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وكثفت المباحث من تحرياتها، حول المشتبه به، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه بكمين أعد له وبحوزته 20 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1850 جنيها وسلاح أبيض سكين.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.