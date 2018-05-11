مصادر عن زيادة سعر تذكرة المترو: "بتحصل في أعرق الدول"

أعربت مصادر خاصة لـ"الوطن" عن دهشتها من الاستغلال السياسي لقرارات زيادة أسعار تذاكر المترو، التي بدأتها بعض كتائب الجماعة الإرهابية، عبر "السوشيال ميديا".

وأكدت المصادر أن خطة الإصلاح والتقشف مستمرة حتى عام 2020، وهو ما تم التنويه عنه في كل قرارات الحكومة الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن إجراءات مثل هذه، تحدث في الخليج الغني بالنفط، والأردن ولبنان والسودان وتونس والمغرب المستقرة والتي لم تعاني من أي اضطرابات بسبب "الربيع العربي"، والجزائر الغنية بالنفط أيضًا، في الفترة الحالية منذ 2015.

وحذرت المصادر من الالتفات لوسائل الإعلام المغرضة التي تحارب برنامج الدولة في الإصلاح والتقشف.