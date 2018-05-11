بالفيديو| "سجن اختياري" مسلسل رمضان لفرقة مسرحية "1980 وأنت طالع"

طرحت فرقة مسرحية "1980 وأنت طالع"، برومو مسلسلها الجديد "سجن اختياري" على موقع "يوتيوب" والذي سيعرض في شهر رمضان.

ويأتي طرح المسلسل في رمضان المقبل، بعد النجا الكبير الذي حققته الفرقة، خلال عرضها لمسرحية "1980 وأنت طالع"، تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء القدامى تجمعوا عند (رفيق) صديقهم القديم القادم من السفر بعد أن عاد ثريا، ليستعيدوا ذكرياتهم القديمة سويا ثم يعرض عليهم (رفيق) المشاركة في لعبة ما مقابل مبلغ كبير جدا من المال يحصل عليها فائز واحد فقط.

يشارك في المسلسل، محمد الدمراوي ونانسي القيعي ومي صلاح ومحمد العاتبي ووليد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز، وخلود عبدالعزيز وإيهاب صالح وسالي سعيد وحاتم صلاح ومحمد خليفة وعاصم رمضان ومروة الصباحي وندى النوبي ومحمود صلاح، ومن تأليف وإخراج محمود جمال، ويشارك في الإخراج بيبرس الشهاوي.