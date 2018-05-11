تسجيل الدخول

الوطن

وكيل كلية الإعلام: هناك تراجع في نسب المشاهدة وقراءة الصحف

اليوم AM 10:02
كتب: نرمين عفيفي
وكيل كلية الإعلام: هناك تراجع في نسب المشاهدة وقراءة الصحف

جرائد

قالت الدكتورة هبة السمري وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه هناك فجوة بين الإعلام والجمهور، وهناك تراجع في نسب المشاهدة وقراءة الصحف.

وأضافت السمري خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الصحف الورقية في العالم أجمع تصارع من أجل البقاء، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور أصبحت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأخبار.

وتابعت السمري أنه يجب الاهتمام بالتدريب الإعلامي ليراعي كافة الضوابط الإعلامية، وأنه يجب أن تواكب المناهج الإعلامية حالة التطور التكنولوجي الهائل، مؤكدة أن شباب الإعلاميين يبشرون بالخير.

 

أخبار متعلقة

جامعة القاهرة تنفي عودة أستاذ كلية الإعلام المتهم بالتحرش للعمل

جامعة القاهرة تنفي عودة أستاذ كلية الإعلام المتهم بالتحرش للعمل
تامر كروان ضيف ندوة كلية الإعلام بـ"الأكاديمية العربية"

تامر كروان ضيف ندوة كلية الإعلام بـ"الأكاديمية العربية"
جامعة القاهرة: أزمة بين كلية الإعلام وإدارة الجامعة بسبب أكاديمية «الساعة»

جامعة القاهرة: أزمة بين كلية الإعلام وإدارة الجامعة بسبب أكاديمية «الساعة»
الجامعة البريطانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الإعلام

الجامعة البريطانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الإعلام
بالصور| "مسلم" يتفقد أستوديوهات كلية الإعلام بجامعة بني سويف

بالصور| "مسلم" يتفقد أستوديوهات كلية الإعلام بجامعة بني سويف

التعليقات

3 و5 و7 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة

أحدث الأخبار

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل