وكيل كلية الإعلام: هناك تراجع في نسب المشاهدة وقراءة الصحف

قالت الدكتورة هبة السمري وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه هناك فجوة بين الإعلام والجمهور، وهناك تراجع في نسب المشاهدة وقراءة الصحف.

وأضافت السمري خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الصحف الورقية في العالم أجمع تصارع من أجل البقاء، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور أصبحت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأخبار.

وتابعت السمري أنه يجب الاهتمام بالتدريب الإعلامي ليراعي كافة الضوابط الإعلامية، وأنه يجب أن تواكب المناهج الإعلامية حالة التطور التكنولوجي الهائل، مؤكدة أن شباب الإعلاميين يبشرون بالخير.