حزب الدستور ينظم حفل تأبين لأحمد خالد توفيق بمسقط رأسه في طنطا

يعقد حزب الدستور برئاسة الدكتور أحمد بيومي حفل تأبين للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، اليوم الجمعة، في قاعة جاردينيا بلازا بمدينة طنطا في محافظة الغربية حيث مسقط رأس الراحل الساعة الرابعة عصرا، بحضور عدد كبير من قيادات حزب الدستور، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بيومي رئيس الحزب، وبلال سعيد، عضو المكتب السياسي، وإبراهيم العزب الأمين العام، وعدد من شباب الحزب.

ويشارك في الحفل عدد كبير من الكتاب والشخصيات العامة وأقارب الأديب الراحل وعلى رأسهم سامح فايز، والمهندس باسم كامل، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديموقراطي، والدكتور ياسر قنصوة، أستاذ الفلسفة السياسية، والشاعرة سماح مصطفى، والسيناريست محمد خيري الحلبي، والدكتور سماح جاهين، وأحمد العايدي، والمخرج مصطفى البندراوي.

وقال بيومي، في بيان عنه، إن هذا الحفل سيكون تحت عنوان "يوم في حب أحمد خالد توفيق"، وهذا أقل ما يقدمه حزب الدستور للأديب الموهوب الذي غاب عنا بجسده لكن كتاباته وأفكاره ستظل قائمة بيننا.

ورحل الكاتب والروائي الكبير أحمد خالد توفيق عن عالمنا، 2 أبريل الماضي، عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.