تسجيل الدخول

الوطن

سلطات الحجر الصحي تحتجز راكبا للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا"

اليوم PM 12:22
كتب: أيمن حمزة
سلطات الحجر الصحي تحتجز راكبا للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا"

مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، راكبا مصريا للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" فور وصوله من الأراضي الحجازية، بسبب ظهور أعراض "الفيروس" عليه، واتخذت الإجراءات الوقائية معه.

واشتبه أطباء الحجر الصحي في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة نسمة القادمة من جدة رحلة رقم 171، في إصابة راكب "مسن بفيروس "كورونا" لظهور أعراض المرض عليه.

بفحص طبيب الحجر الصحي للراكب، تبين ارتفاع درجة حرارته، فقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عزل الراكب بمستشفى حميات العباسية، وعمل التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوه من العدوى، وتم نقله بإسعاف المطار بمعرفة محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية.

أخبار متعلقة

"الحجر الصحي": توزيع كتيبات بأهم الإرشادات الطبية على المسافرين للحج

"الحجر الصحي": توزيع كتيبات بأهم الإرشادات الطبية على المسافرين للحج
وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بالبحر الأحمر ويوجه بتوخي الدقة

وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بالبحر الأحمر ويوجه بتوخي الدقة
"الحجر الصحي": فحص 3 ملايين راكب قادمين من مناطق موبؤة خلال 2017

"الحجر الصحي": فحص 3 ملايين راكب قادمين من مناطق موبؤة خلال 2017
مدير "الحجر الصحي" بمطار القاهرة: جثمان البطش وصل اليوم وغادر إلى غزة

مدير "الحجر الصحي" بمطار القاهرة: جثمان البطش وصل اليوم وغادر إلى غزة
الحجر الصحي بمطار القاهرة يشدد على إجراءات الحمى الصفراء للقادمين

الحجر الصحي بمطار القاهرة يشدد على إجراءات الحمى الصفراء للقادمين

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

مصرع طالب وإصابة 4 في تصادم ميكروباص و"توك توك" بالبحيرة

مصرع طالب وإصابة 4 في تصادم ميكروباص و"توك توك" بالبحيرة

"القومي لبحوث الإسكان" ينظم مؤتمرا لصناعة الطرق الخضراء المستدامة

"القومي لبحوث الإسكان" ينظم مؤتمرا لصناعة الطرق الخضراء المستدامة

"المركزي للتعمير" يبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

"المركزي للتعمير" يبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

وصول جثمان الطالبة مريم لمسجد "الشربتلي" بالتجمع الخامس

وصول جثمان الطالبة مريم لمسجد "الشربتلي" بالتجمع الخامس

وكيل "تعليم كفر الشيخ": اعتماد 134 مدرسة في نظام "الجودة"

وكيل "تعليم كفر الشيخ": اعتماد 134 مدرسة في نظام "الجودة"

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل