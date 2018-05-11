سلطات الحجر الصحي تحتجز راكبا للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا"

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، راكبا مصريا للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" فور وصوله من الأراضي الحجازية، بسبب ظهور أعراض "الفيروس" عليه، واتخذت الإجراءات الوقائية معه.

واشتبه أطباء الحجر الصحي في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة نسمة القادمة من جدة رحلة رقم 171، في إصابة راكب "مسن بفيروس "كورونا" لظهور أعراض المرض عليه.

بفحص طبيب الحجر الصحي للراكب، تبين ارتفاع درجة حرارته، فقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عزل الراكب بمستشفى حميات العباسية، وعمل التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوه من العدوى، وتم نقله بإسعاف المطار بمعرفة محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية.