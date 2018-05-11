تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بأسوان لأعمال إحلال وتجديد

منذ 53 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بأسوان لأعمال إحلال وتجديد

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطعها للمياه عن 4 مناطق في مدينة أسوان لأعمال إحلال وتجديد في شبكات مياه الشرب لمدة 5 ساعات متواصلة.

وجاء في بيان الشركة "نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق (الشيخ هارون – أبو الريش – الكرور – كسر الحجر)، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأهابت المحافظة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

أخبار متعلقة

انقطاع المياه بعدة مناطق في أسوان لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه بعدة مناطق في أسوان لمدة 6 ساعات
بعد الحصة الأولى.. إنهاء اليوم الدراسي ببعض مدارس أسوان لانقطاع المياه

بعد الحصة الأولى.. إنهاء اليوم الدراسي ببعض مدارس أسوان لانقطاع المياه
"الإسكان" توافق على طلب نائب أسوان بتجديد مواسير المياه بقرية بنبان

"الإسكان" توافق على طلب نائب أسوان بتجديد مواسير المياه بقرية بنبان
قطع المياه عن 9 مناطق بمدينة أسوان اليوم

قطع المياه عن 9 مناطق بمدينة أسوان اليوم
السبت.. ورشة عمل عن "علاج المياه الجوفية" بجامعة أسوان

السبت.. ورشة عمل عن "علاج المياه الجوفية" بجامعة أسوان
وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة عن ترشيد المياه من أسوان

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة عن ترشيد المياه من أسوان
ندوة لوزيري الأوقاف والري ومحافظ أسوان حول المياه

ندوة لوزيري الأوقاف والري ومحافظ أسوان حول المياه
سحب المياه الجوفية يكشف عن قطعة أثرية في أسوان

سحب المياه الجوفية يكشف عن قطعة أثرية في أسوان
بالصور| شركة مياه الشرب تنظم ندوة "معا نحافظ علي المياه" في أسوان

بالصور| شركة مياه الشرب تنظم ندوة "معا نحافظ علي المياه" في أسوان
قطع المياه عن 11 منطقة في أسوان.. تعرف عليها

قطع المياه عن 11 منطقة في أسوان.. تعرف عليها

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

تحرير 451 مخالفة مرافق و47 قضية تموينية في حملة بالغربية

تحرير 451 مخالفة مرافق و47 قضية تموينية في حملة بالغربية

ضبط 3 من قائدي السيارات بتهمة تعاطي المواد المخدرة في حملة بالغربية

ضبط 3 من قائدي السيارات بتهمة تعاطي المواد المخدرة في حملة بالغربية

"تموين الدقهلية": توريد 184 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع

"تموين الدقهلية": توريد 184 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع

إزالة 121 حالة تعدٍ واسترداد 4 آلاف فدان في 20 محافظة

إزالة 121 حالة تعدٍ واسترداد 4 آلاف فدان في 20 محافظة

مصرع طالب وإصابة 4 في تصادم ميكروباص و"توك توك" بالبحيرة

مصرع طالب وإصابة 4 في تصادم ميكروباص و"توك توك" بالبحيرة

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل