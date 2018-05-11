اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بأسوان لأعمال إحلال وتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطعها للمياه عن 4 مناطق في مدينة أسوان لأعمال إحلال وتجديد في شبكات مياه الشرب لمدة 5 ساعات متواصلة.

وجاء في بيان الشركة "نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق (الشيخ هارون – أبو الريش – الكرور – كسر الحجر)، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأهابت المحافظة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.