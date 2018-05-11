بالصور| وفد من مجلس النواب يزور دولة النرويج ويبحث العلاقات الثنائية

قال أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين دسوق بكفر الشيخ، إنه عاد من زيارة استغرقت 3اد أيام مع وفد برلماني مكون من 9 أعضاء بينهم 3 نواب برلمان سابقين من دولة النرويج، بعد التعرف على آلية علم مجلس النواب في النرويج، حيث التقى الوفد برئيسة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان النرويجي ونائبها، كما قام بجولة تعرفوا خلالها على آلية عمل المجلس وأسلوب إدارته وكيفية انتخاب أعضائه والقواعد التي تنظم عملهم، ثم حضر أعضاء الوفد جزءًا من إحدى جلسات البرلمان.

وأضاف النائب، أن جلسات البرلمان في النرويج، حضورها متاح لجميع المواطنين، مشيرا إلى أنه تصادف وجود رحلة مدرسية بنفس وقت تواجد الوفد داخل مبنى البرلمان النرويجي، كما اجتمع الوفد المصري، بنائب وزير الخارجية النرويجي، ومدير إدارة الشرق الأوسط بالوزارة، مؤكدا أن الحوار تركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضًا الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد خصص النائب كلمته عن قضية الصراع العربى الصهيوني، والدور السلبي الذي تلعبه بعض القوى الخارجية في تأجيج الصراع بعدد من الدول العربية، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، وذلك أمام رجال الأعمال وحكومة النرويج التى تملك أكبر صندوق سيادي في العالم.

تابع عضو مجلس النواب عن قلين -دسوق، أن الوفد المصري، التقى بالأمين العام لمجلس الكنائس النرويجية وممثلين عن لجنة حوار الأديان، مؤكدين على تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة لدى الغرب عن الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف، وخطورة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، مشيرا إلى أنه المطلوب ليس الحوار بين الأديان وإنما بين أتباعها، لأن الأديان ثابتة بينما الأفهام هي المتغيرة، كما اجتمع الوفد برئيس لجنة المظالم بالنرويج والذي يختاره البرلمان من بين قضاة المحكمة الأعلى في البلاد، وتكون وظيفته مستقلة ويختص بفحص شكاوى المواطنين من السلطة التنفيذية والجهاز الإداري بمؤسساته المختلفة.

وأوضح "الطنطاوي" أن الوفد المصري، حرص على توجيه الأسئلة التي توضح وظيفة هذه اللجنة وطريقة عملها، وطبيعة تعامل كل من السلطة والشعب معها، كما اجتمع الوفد برئيسة المنظمة النرويجية لحقوق الإنسان والتي تعادل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وتعمل وفقًا لقانون خاص بها، وترفع تقريرًا سنويًا للبرلمان عن حالة حقوق الإنسان في الدولة يرصد أية ملاحظات أو انتهاكات لها، وذلك رغم أن النرويج واحدة من أعلى متوسطات دخل الأفراد، ومن بين الدول التا تتصدر مؤشرات الرفاهية للمواطنين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن كلمته تركزت حول المبادئ العامة لمفهوم حقوق الإنسان مع ضرورة احترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل دولة، كما أكد على أن الاهتمام الواجب بالحقوق السياسية لا يجب أن يجعلنا نهمل التركيز على الحقوق الأخرى مثل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الحق في العمل والأجر العادل والصحة والتعليم والسكن.

واختتم الوفد البرلماني المصري، زيارته بجولة سياحية بالعاصمة "أوسلو"، حيث زار مجموعة من معالم المدينة، متقدما بالشكر لدولة النرويج التي أتاحت لهم هذه الفرصة الجيدة للمعرفة عندما وجهت لهم هذه الدعوة وتحملت تكاليف السفر والإقامة.