"سياحة النواب" تشيد بفوز مصر بعضوية "تنفيذي العربية" للطيران المدني

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بفوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني (Acac) وذلك خلال الاجتماع الـ24 للجمعية العامة الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكدت في بيان، أن مصر تستحق هذا الفوز في مجال الطيران المدنىيخاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم والذي لاغنى عنه لتشجيع السياحة المصرية وزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استخدام طائرات شحن البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية والغذائية وغيرها المصدرة لمختلف دول العالم.

وأكدت أهمية مشاركة مصر في جميع اللجان الفنية بالمجلس التنفيذي بالهيئة العربية للطيران المدني سواء النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية والبيئة، موضحة أن مشاركتها في الوقت الراهن هو محور هام جدا لاستعادة دور مصر الإقليمي والعربي فى مجال الطيران المدني.

وقالت إن مصر كانت وسيكون لها دور في توطيد العلاقات العربية المشتركة لأن تلك العضوية تحمل في طياتها تزويد سلطات الطيران المدني بالدول الأعضاء في إطار للعمل المشترك من أجل وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية وحتى يكون للطيران المدني العربي دوره على ساحة الطيران العالمية في ضوء التطورات العالمية السريعة والمتلاحقة في صناعة الطيران المدني واستخداماته المتعددة بمختلف دول العالم.