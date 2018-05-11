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الوطن

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة أبواب المقابر

منذ 33 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة أبواب المقابر

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس 3 عاطلين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أبواب مقابر أم بطاطا في حلوان.

كانت معلومات وردت إلي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من أحد أصحاب محال الخردة بدائرة القسم، مفادها قيام 3 أشخاص بعرض 7 أبواب حديدية "خاصة بالمقابر" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

ونتقل ضابط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم "م.س.س" عاطل، و"ع.س.ع" عاطل، و"ح.ش.ف" عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "تروسيكل" (ملك وقيادة الأول) ومحمل عليه 7 أبواب حديدية خاصة بالمقابر.

 

 

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