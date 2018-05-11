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الوطن

القبض على مصريين في ليبيا لترحيلهم بعد دخولهم عبر الهجرة غير الشرعية

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
القبض على مصريين في ليبيا لترحيلهم بعد دخولهم عبر الهجرة غير الشرعية

مهاجرون .. صورة أرشيفية

أعلنت الكتيبة 519 مشاة - أجدابيا في ليبيا، القبض على ما يقرب من 70 مهاجر غير شرعي من بينهم مصريين أثناء تسللهم إلى ليبيا عبر الطريق الصحراوي الرابط بين أجدابيا وطبرق.

وأوضحت الكتيبة، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية، أنه خلال عمليات التفتيش تبين أن المهاجرين لا يملكون إجراءات دخول رسمية، وهم ينتمون إلى جنسيات افريقية مختلفة وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وبحسب الكتيبة، تم تسهيل عمليات إجلاء عدد من المهاجرين لترحيلهم طواعية إلى بلدهم وعددهم تقريبا أكثر من 210 مهاجرين.

وتواتر خلال السنوات الماضية القبض على مصريين وغيرهم يدخلون إلى ليبيا بشكل غير شرعي، رغم التحذيرات المتواصلة من الجانبين المصري والليبي.

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