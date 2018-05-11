السفير السعودي الجديد: حضور حفل السفارة الإسرائيلية "أول شائعة عني"

قالت السفارة السعودية في بيان لها، اليوم، ردًا على الشائعة التي أطلقتها صحيفة "العربي الجديد" عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي للحفل الأخير الذي نظمته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الثلاثاء الماضي، أوضح المكتب الإعلامي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بعدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً".

وأضاف المكتب الاعلامي بالسفارة في بيان اليوم بأن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصاً في ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية.وقال السفير أسامة أحمد نقلي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" اليوم، ساخرا من الشائعة:" نبدأ توثيق أول إشاعة منذ مباشرتي للعمل في القاهرة؛ (وهي): السفير السعودي الجديد يحضر حفل السفارة الإسرائيلية بمناسبة ٧٠ عاما على التأسيس.. كنت اعتقد ان الإشاعات اذكى من ذلك بكثير، المؤسف ان تلتقط قناة أوروبية الاشاعة دون التثبت".

وكانت بعض وسائل الإعلام العربية والأوروبية قد تناقلت انباء غير مؤكدة حول حضور السفير السعودي الجديد بالقاهرة لحفل السفارة الإسرائيلية في القاهرة بمناسبة "العيد الوطني" لدولة الاحتلال.

واستضافت السعودية الشهر الماضي القمة العربية التي اطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اسم "قمة القدس"، مؤكدا على رفض قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام لحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.