والدة الطالبة مريم في جنازتها: "أنا جايه عشان أزف بنتي للجنة"

شيّع عدد كبير من المصلين، جثمان الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، بمسجد حسن الشربتلي.

ووصل جثمان مريم مطار القاهرة الدولي فجر اليوم، قادما من العاصمة البريطانية، لندن، بعد أن لقيت حتفها فى 14 مارس الماضي، بعد دخولها في غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشي من قبل مجموعة فتيات في مقاطعة نوتنجهام البريطانية في 20 فبراير الماضي.

وحرصت نسرين أبوالعينين، والدة مريم، على ارتداء ملابس بيضاء خلال مراسم تشييع جثمان ابنتها، قائلة: "مريم شهيدة.. مريم النهارده عروسة.. أنا مش جاية أودعها أنا جاية أزفها إلى الجنة".

وأضافت: "حقها لن يضيع وبنتخذ كل الإجراءات القانونية ونثق في السلطات المصرية أنها هترجع حق مريم".

وأعلن الدكتور عماد حسين، محامي الطالبة مريم، أن أسرة الراحلة قررت أن يكون عزاء ابنتها، غداً الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتابع حسين: "مريم حقها هيرجع ولا تهاون في هذا الأمر ومستمرون في مسارنا القانوني تجاه ذلك".

وحرص عدد كبير من أصدقاء مريم، المشاركين في جنازتها، على ارتداء «تيشيرتات» تحمل صورة الراحلة، ولافتات كتب عليها «في الجنة يا مريم»، و«مع السلامة يا عروسة»، كما استقبل عدد من السيدات خروج جثمان مريم من مسجد الشربتلي بإطلاق الزغاريد.

وقال عمر الحريرى، خال الراحلة، إن الأسرة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية أخرى فى بريطانيا للتحقيق فى جريمة قتل «مريم»، مشيراً إلى أن الأسرة ستبدأ التحرك قانونياً وقضائياً فى بريطانيا عقب انتهاء مراسم العزاء الأسبوع الجارى.

وتوفيت «مريم» فى أحد مستشفيات لندن بعد إجرائها عدة عمليات جراحية واستمرت محجوزة فى غرفة العناية المركزة نتيجة تعرضها للسحل والاعتداء من قبل 10 فتيات، ولم تتمكن الشرطة من ضبط أو محاسبة المعتديات على «مريم».