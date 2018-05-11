وصول 55 إنجليزيا لزيارة معبد أبيدوس في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وصول فوج سياحي من 55 سائحًا إنجليزيًا إلى مرسى البلينا السياحي، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة.

وأضاف المحافظ، أن الإقليم ينافس بقوة على الخريطة السياحية حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشيرا إلى قرب افتتاح متحف سوهاج القومي، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والأثار لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحي.

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إن أبيدوس استقبلت فوج سياحي إنجليزي على متن أحد الفنادق النيلية العائمة، والذي زار المنطقة الأثرية بابيدوس.

جرى استقبالهم بتقديم الزهور، وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا، وزيارة معبد الملك سيتي الأول .