أعضاء "زراعة النواب" يلتقون صيادي الغردقة للاستماع إلى مطالبهم

التقى أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، اليوم، صيادي مدينة الغردقة للاستماع إلى مطالبهم، وحل مشكلات وقف الصيد، واستخراج تصاريح الصيد وتجديد تراخيص المراكب، وذلك بحضور النائب أحمد الضوي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالبحر الأحمر.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة عن حل جميع المشكلات الأخرى الخاصة بالصيادين، مثل تراخيص المراكب، وصرف الإعانات بالتنسيق مع الثروة السمكية، مؤكدًا تحديد زيارة لممثلين من صيادي البحر الأحمر إلى البرلمان، خلال شهر رمضان لحل مشكلاتهم بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة.

حضر اللقاء، المهندس فوزي الحضري، مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، والمهندس أشرف جمعة، من مديرية الزراعة، وعدد كبير من الصيادين من مختلف الجمعيات.