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الوطن

جامعة سوهاج تنفذ قافلة طبية بقريتي السوالم وسفلاق الثلاثاء

منذ 29 دقيقة
كتب: خالد الغويط
جامعة سوهاج تنفذ قافلة طبية بقريتي السوالم وسفلاق الثلاثاء

ارشيفية

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تنظيم جامعة سوهاج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية بقرية السوالم بمركز طهطا الثلاثاء المقبل، وقافلة أخرى بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، الأربعاء، وذلك لعمل الكشف والفحوصات وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية دور الجامعة المجتمعي فى خدمة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية ومعاونة الحكومة في تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا ، وتوفير الأدوية وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة للمرضى من المواطنين بالمجان.

وشدد عبد المنعم، على مسؤولي الوحدات المحلية بطهطا وساقلتة بتقديم كافة أوجه التعاون لإنجاح القوافل الطبية وضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا لدور مديرية الصحة والتعاون المستمر لتوفير المزيد من القوافل الطبية العلاجية بمختلف مراكز وقرى المحافظة .

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