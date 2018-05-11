البنتاجون يطيل العمر الافتراضي لطائرة "إف 16"

ذكر موقع "Warspot" أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية اختبرت طائرة F-16 Fighting Falcon المحدثة انطلاقا من قاعدة جوية في ولاية يوتا، بزيادة قدرتها على الطيران لمدة ألف و12 ساعة.

وذكر مكتب شركة "لوكهيد مارتن" أن الشركة شرعت في عام 2015 بدراسة واختبار الدورة الكاملة لبنية طائرة F-16C Block 50 وأدائها وإمكانية زيادة مدة تحليقها، وتطلبت الدراسة التحليق لمدة 27 ألفا و 713 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وتوصلت الدراسة إلى أن F-16C تستطيع الطيران لمدة 8 آلاف ساعة ومن ثم إجراء صيانة شاملة لها لتتمكن الطائرة المقاتلة من الطيران لمدة 4 آلاف ساعة أخرى، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحديث 300 طائرة من هذا الطراز.

جدير بالذكر،أن المقاتلة الأمريكية"F-16"، هي من المقاتلات الخفيفة الوزن، متعددة الوظائف من الجيل الرابع، وقد دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي عام 1979، ولا تزال لغاية الآن تعتبر من أشهر الطائرات المقاتلة في العالم، فيما سمى الجيل الخامس بـ F-35.