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الوطن

وزير النقل: الخط الأول بالمترو "عجوز" ويحتاج للتطوير

منذ 47 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
وزير النقل: الخط الأول بالمترو "عجوز" ويحتاج للتطوير

وزير النقل

قال الدكتور هشام عرفات، إن التعريفة القديمة لتذكرة المترو لم تراع متطلبات الخطوط للتطوير والتحديث باستمرار.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على قناة "تن"، أن خط المترو الأول "عجوز" ويحتاج إلى تغيير نظام الإشارات به، متابعًا: "بنضطر نخلي زمن التقاطر بين العربيات 3 دقائق ونصف لأن النظام قديم ولو قلت عن كدة هتحصل حوادث، ودة بيأدي إلى تزاحم شديد".

وأكمل: "محتاجين نعمل نظام إشارات حديث يسملحنا بتقليل زمن التقاطر إلى دقيقتين فقط بدون ما يحدث حوادث، والنظام ده هيتكلف حوالي 15 مليار جنيه".

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