48 ألف و500 طالب يؤدون أولى امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ غدا

يؤدي 48 ألف و500 طالب وطالب، صباح غدًا، أولى امتحانات الشهادة الإعدادية في 300 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، في مادة اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية.

وتتفقد الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدد من اللجان، كما تابعت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقالت وكيل الوزارة، يؤدي الطلاب يوم السبت، امتحان اللغة عربية وإملاء خط وتربية دينية، ويوم الأحد لغة إنجليزية وتربية فنية، ويوم الاثنين علوم وجبر، ويوم الثلاثاء هندسة وكمبيوتر، و16 مايو دراسات اجتماعية.

وأضافت وكيل الوزارة ، في بيان لها ، أنها قررت اعتبار يوم السبت من كل أسبوع، يوم عمل للعاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، طوال أيام الامتحانات العامة، وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات.