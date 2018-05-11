ندوة دينية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان بمسجد "الحاج حسن" في أسوان

نظم مجلس إدارة مسجد الحاج حسن الأسواني، ندوة دينية بالتعاون مع كوكبة من علماء كلية الدراسات الإسلامية في المحافظة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، والاحتفال بمولد الحاج حسن.

وقال الشيخ حسين الشاذلي، رئيس مجلس إدارة المسجد، إن الندوة تضمنت تلاوة لآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عطا الله قارئ المسجد، تلاها كلمات لعلماء كلية الدراسات الإسلامية المشاركين في الندوة عن شهر رمضان، وهم الدكتور نادي الأزهري، عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا، والدكتور أحمد محمد بكري، مدرس الحديث وعلوم القرآن والدكتور محمد عبدالله أحمد إبراهيم، مدرس الفقه المقارن، والدكتور صلاح احمد عيسي، بكلية الدراسات الإسلامية، والدكتور محمد عبدالجليل عميد كلية الدراسات الأزهرية بنات.

وأضاف أن الندوة تناولت إلقاء الضوء على فضل شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له جيدًا، واستثمار مواسم الطاعات ومن بينها شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن الندوة أكدت ضرورة الاستعداد لشهر رمضان كما كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم والذي كان يستعد لرمضان قبلها بشهرين أي مع بدء شهر رجب، لذا علينا الاقتداء بسنة رسول الله الكريم أثناء هذا الشهر الفضيل للفوز بنفحاته وبركاته وتعظيم شعائر الله في شهر رمضان.