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الوطن

"الوطنية لمسيرة العودة" تعلن النفير العام لكسر الحصار في غزة الاثنين

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
"الوطنية لمسيرة العودة" تعلن النفير العام لكسر الحصار في غزة الاثنين

صورة أرشيفية

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، مساء اليوم الجمعة، لإعلان النفير العام والمشاركة في الزحف الجماهيري الذي سينطلق صباح الاثنين المقبل في مليونية العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأشارت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار إلى أن مؤتمرا صحفيا سعقد غداً السبت عند الساعة 11 صباحا بغزة للإعلان عن فعاليات يوم 14 مايو تحت شعار "مليونية العودة ورفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس وكسراً للحصار الظالم على غزة"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق الى المشاركة في "جمعة الإعداد والنذير" للتحضير لمليونية العودة في 14 من من الشهر الجاري لتوجيه رسالة، إلى أن صفقة القرن لن تمر.

ودعت عبر بيان لها كل الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم إلى استنفار طاقاتها وعشقها للقدس وللأقصى، لمساندة شعبنا الفلسطيني في مسيرته المليونية لتحقيق أهدافه وعلى رأسها تحرير الأرض والمقدسات وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا. 

 

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