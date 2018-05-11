السعودية تطالب ألمانيا بسحب منتج كحولي وضع على أغطيته علم المملكة

أصدرت السفارة السعودية في ألمانيا بيانا بشأن وضع شركة كحولية علم المملكة على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية، مطالبة بتقديم اعتذار وسحب المنتج الذي استفز مشاعر المسلمين.

وقالت السفارة في بيان لها، نقلته جريدة الرياض السعودية، "تابعت سفارة المملكة ما تم تناقله بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شركة Eichbaum الألمانية ومقرها مدينة مانهايم بنشر صورة لعلم المملكة على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية".

وتابعت: "تواصلت السفارة على الفور مع الجهات الألمانية المختصة مبدية رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة بوضع علم السعودية والذي يحتوي على كلمة التوحيد، الأمر الذي يشكل مساساً بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازاً لمشاعر المسلمين، والسفارة على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة".