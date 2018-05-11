فصل الكهرباء عن 5 قرى بالحامول غدا لإجراء الصيانة

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام الشركة، عن فصل التيار الكهربائي، عن 5 قرى بمركز الحامول، غدًا، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية وخطوط الجهد المتوسط.

وقال المهندس أيمن موسى، رئيس شركة كهرباء الحامول، إنه سيتم فصل الكهرباء عن 5 قرى بمركز الحامول، وهى تيره محطه 5، وايطاليا، ومحوﻻت المجاز، ومحوﻻت الحلمية، و10 منصور، وذلك من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءا، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بالمركز.

وأضافت الشركة، أنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة، وتكبير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسي، سيعود التيار الكهربائي لتلك القرى.