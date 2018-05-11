مشجع عن صلاح: كل أيسلندا تعرفه.. أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم

التقى الإعلامي عمرو أديب عددا من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي في شوارع المدينة، وذلك قبل تسجيل أديب مع نجم مصر محمد صلاح في حلقة خاصة من برنامجه "كل يوم".

وقال أحد المشجعين إنه قطع مسافة من موطنه أيسلندا لمشاهدة ليفربول وهو يفوز على روما، موضحا أنه يشجع ليفربول منذ أن كان عمره خمس سنوات.

وردا على سؤال من أديب عن النجم محمد صلاح، قال المشجع الأيسلندي: "هو لاعب مدهش، وأحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم منذ فترة طويلة، الكل في أيسلندا يعرف محمد صلاح، صلاح وضع مصر على الخريطة".

وتابع المشجع: "أتمنى أن يستمر في ليفربول ولا يرحل عقب نهاية هذا الموسم، سأحزن كثيرا إذا انتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة، أتمنى استمراراه ويجعل ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الموسم المقبل".