مشجعو ليفربول لأديب: "صلاح ساحر.. لم نكن نعرف شيئا عن مصر قبله"

التقى الإعلامي عمرو أديب مجموعة من المشجعين في مدينة ليفربول، قبل تسجيله حلقة خاصة مع نجم مصر محمد صلاح، في بنامجه كل يوم، عشية لقاء الذهاب الذي أقيم قبل نحو 3 أسابيع بين ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا.

وقال مشجع إيسلندي لعمرو أديب إنها المرة الأولى التي يأتي فيها إلى ملعب ليفربول "الأنفيلد"، مضيفا: "محمد صلاح هو رجٌلنا، وأحب الطريقة التي يلعب بها، إنه لاعب عظيم ومدهش، إنه يصنع شيئا من أي شيء، فكل كرة يتسلمها تعرف أنه ربما يحرز هدفا، إنه عبقري وساحر".

وقال مشجع نرويجي آخر "كنت أعلم بعض المعلومات عن مصر قبل مجيء محمد صلاح، مثل الأهرامات وأبو الهول، وصلاح يتطور كثيرا، هو شخص متواضع وإنسان كبير كما هو لاعب كبير، وليفربول هو الأكثر شعبية في دولة النرويج، نحب كل ما يفعله في مصر والإعلانات وكل ما يعنيه".

وقال مشج ثالث: "سأتوسل إليه لكي يستمر مع ليفربول ولا يجب أن ينتقل إلى ريال مدريد لأن مشجعي ليفربول هم الأفضل في العالم، وقرأت أنه كان يشجع ليفربول منذ طفولته".