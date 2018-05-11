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الوطن

"الاستعلامات" تستدعي مسئولي "روسيا اليوم" بعد استطلاع "مثلث حلايب"

أمس PM 11:54
كتب: الوطن
"الاستعلامات" تستدعي مسئولي "روسيا اليوم" بعد استطلاع "مثلث حلايب"

صورة أرشيفية

أدانت الهيئة العامة للاستعلامات نشر موقع "روسيا اليوم" استطلاع للرأي لمتصفحيه يسأل فيه عن تبعية مثلث حلايب لمصر أم السودان.

وذكر بيان للهيئة، مساء اليوم، أنه "فور نشر هذا الاستطلاع المسيء والمستفز للحقائق الثابتة وللعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة، بدأ التشاور بينها وبين الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية، للاتفاق على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة هذا الخروج عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وأضاف أنه "حتى يتم إعلان هذه الخطوات والإجراءات، فقد قررت هيئة الاستعلامات استدعاء المسئولين المعتمدين لديها عن مكتب "روسيا اليوم" في مصر صباح غد السبت 12 مايو، لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً".

 

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