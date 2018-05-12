إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "الصعايدة" و"طرفاية" في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من عقد جلسة صلح بين عائلتي "الصعايدة" و"طرفاية"، بعزبة الفريق بقرية دفنو، بمركز إطسا، وإنهاء الخصومة الثأرية بينهما، بسبب مقتل أحد أفراد العائلة الأولى، إثر خلافات على مزرعة دواجن، وفقا لبيان أمني، مساء الجمعة.

عقدت لجنة المصالحات، جلسة الصلح، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، بحضور أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين، وكبار العائلات، والقيادات الأمنية، والقيادات التنفيذية، و700 من العائلتين وأهالي القرية، بسرادق بمدرسة عزبة زكريا الإعدادية بدفنو.

وقدم "بكري كامل.ع"، شقيق المتهم، الكفن إلى والد المجني عليه "علي حسين.ع"، لإنهاء الخصومة الثأرية بشأن مقتل ابنه "عيد"، خلال الخلافات على مزرعة الدواجن بين العائلتين، وتعهد الطرفان على نبذ الخلافات بينهما، والتصالح والتراضي فيما بينهم.

وترجع الخصومة الثأرية، إلى القضية رقم 7736 لسنة 2010م جنايات مركز إطسا، عندما وقعت خلافات بين العائلتين على مزرعة دواجن، مما أدى لمقتل "عيد.ع.ح" من عائلة "الصعايدة"، واتهم في ارتكاب الواقعة، "محمد.ك.ع" من عائلة طرفاية، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، ونفذ العقوبة لمدة 7 سنوات، وأفرج عنه بعد قضاء 3 أرباع المدة.

حرر محضر بالصلح، رقم 3074 لسنة 2018 م إداري مركز إطسا، وأخطرت النيابة بالصلح.