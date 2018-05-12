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الوطن

إخماد حريق اندلع في نخيل وأشجار بالمنيا

اليوم AM 02:31
كتب: اسلام فهمي
إخماد حريق اندلع في نخيل وأشجار بالمنيا

صوره ارشيفية

أخمد أهالي عزبة السلطان حسن التابعة لقرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص في المنيا، حريق محدود اندلع في بعض النخيل والأشجار وعددها 7 بمنطقة زراعية متاخمة للعزبة دون وقوع أي إصابات، وكانت نفس القرية شهدت حريق أثناء العاصفة الترابية ظهر الخميس امتد لنحو 30 منزلا مسقوفين بالجريد والبوص.

واندلع حريق، ظهر الخميس، داخل منزل في عزبة عرب السلطان التابعة لقرية نزلة أسمنت في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأمتد بفعل الرياح والعاصفة الترابية إلى 30 منزلا آخرين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بعد أن أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق نتيجة مشاركتهم في عملية الإطفاء.

وقال محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، في تصريحات له، إن الحماية المدنية سيطرت على الحريق وأخمدته وتبين أنه أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة ولا يوجد خسائر في الأرواح، مضيفًا أن النيران اندلعت داخل أحد المنازل وامتدت لأكثر من 30 منزلا مجاورا، موضحًا أن المنازل عبارة عن عروق خشبية وألواح وجريد.

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