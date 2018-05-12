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الوطن

بالفيديو| منذر رياحنة: "أمي ربت 8 يتامى.. وكل إخوتي أساتذة بالجامعة"

اليوم AM 02:49
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| منذر رياحنة: "أمي ربت 8 يتامى.. وكل إخوتي أساتذة بالجامعة"

منذر رياحنة

تحدث الفنان منذر رياحنة عن حياتي الشخصية، قائلًا إن والدته ربته مع أشقائه بعد وفاة والده. 

وأضاف رياحنة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "شكرًا ليكِ يا أمي، وحشتيني، وهشوفك كمان أسبوع". 

ولفت الفنان الأردني، إلى أن جميع أشقائه يشغلون مناصب أكاديمية في الجامعات، وقال: "كلهم خريجين جامعات، أخي الكبير بروفيسور شريعة، وأختي دكتورة في علم النفس، وأخت تانية دكتورة في علم الرياضة، وأخي حمودة دكتوراة في الاقتصاد، وشقيقي الآخر دكتور في الاقتصاد، ودول بتوع الفلوس".

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