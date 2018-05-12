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الوطن

ضبط هارب من حكم بالسجن 8 سنوات لحيازته سلاحا

منذ 9 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
ضبط هارب من حكم بالسجن 8 سنوات لحيازته سلاحا

أمن دمياط _ ارشيفية

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط برئاسة العقيد عبداللطيف سعد من ضبط المحكوم عليه الدسوقي إبراهيم الدسوقي، والمقيم بالجمالية دائرة محافظة الدقهلية.

وتبين أن المتهم مطلوب في القضايا الآتية:- القضية رقم 259 جنايات مركز دمياط لسنة 2017 كلي رقم 181 لسنة 2017 حصر رقم 235 لسنة 2018 وحكم فيها غيابي السجن خمس سنوات "سلاح"، والقضية رقم 187 جنايات أ د ط مركز دمياط لسنة 2017 كلي رقم 115 لسنة 2017 حصر رقم 239 لسنة 2018 وحكم فيها غيابي السجن ثلاث سنوات "سلاح".

كما ضبط المحكوم عليه "أحمد محمد"، 43 عاما، نجار، مقيم بقرية الخياطة دائرة مركز دمياط في 17 حكما جزئيا ومستأنف ما بين "تبديد ـ إيصال أمانة".

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