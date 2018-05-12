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الوطن

أحمد فهمي: انفصالي عن شيكو وهشام "حاجة إيجابية جدا"

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أحمد فهمي: انفصالي عن شيكو وهشام "حاجة إيجابية جدا"

أحمد فهمي وشيكو وهشام

قال الفنان أحمد فهمي، إنه لا يتحمل مسؤولية انفصاله عن شيكو وهشام، موضحًا: "أنا مش بعتبره حاجة وحشة عشان أكون مسؤول عنها، لكن دي حاجة إيجابية جدًا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "بوضوح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "أتوقع انفصال شيكو وهشام، لأن الشخصيتين مختلفين، والانفصال معناه الاختلاف مش الخناقة، وفكرة إنك تكتب لـ 3 ممكن يبوظ الفيلم، لأن كل واحد له شخصيته". 

وتابع: "ممكن نرجع نشتغل مع بعض عادي". 

وأردف: "إحنا صحاب ولسه بنتكلم، صحيح مش زي الأول لكننا لسه مستمرين".

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