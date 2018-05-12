مصرع سيدة في حريق منزل بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها في حريق شب بمنزلها في عزبة نوار التابعة لمركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزل بعزبة نوار التابعة لمركز أبو المطامير.

وانتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، والرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين حدوث تسريب من أسطوانة غاز بالمنزل ما أدى إلى وفاة "أ. م. ا" أثناء تواجدها بالمنزل.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.