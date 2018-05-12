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الوطن

بالفيديو| "رمضان" يشتري 3 سيارات.. ومتابعوه: "في ناس مش لاقية تاكل"

منذ 4 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
بالفيديو| "رمضان" يشتري 3 سيارات.. ومتابعوه: "في ناس مش لاقية تاكل"

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، استعرض من خلاله 3 سيارات جديدة له، وأنواعها: "mclaren720s و ferrari458 وlamborghiniaventador".

وعلق رمضان على الفيديو: "عربياتي الجديدة، ربنا يكفينا شر الطريق ويعطي جمهوري أحسن منهم".

ولكن بعد نشر محمد رمضان لهذا الفيديو استفز جمهوره ومتابعيه، وانهالت عليه التعليقات التي تهاجمه على استعراضه لسياراته باهظة الثمن، وعلقت إحدى متابعيه باسم نيما معوض: "بتغظنا يعني؟"، وقال فايز: "والله أنت جبتلنا إحباط من الحياة"، وقالت دارين: "إرحم الشباب في غيرك مش لاقي الشغل خلي فرحتك بحاجتك لنفسك.. حرام"، وقالت نعمة محمد: "ياريت تراعي ربنا في البشر لأن في ناس مش لاقية اللقمة وأنت جايب 3 عربيات".

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