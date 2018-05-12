برلماني: المترو في أمريكا أقل جودة من مصر "مع إنه بـ6 دولارات"

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن مترو الأنفاق مرفق مهم جدا ويستخدمه كل المصريين تقريبا وليس البسطاء فقط، لأنه أسرع وسيلة وأكثرها أمان، وأعرف كثيرين يركنون سياراتهم الفارهة ليركبوه، وهذا المرفق وصلت خسائره في العام 850 مليون جنيه، وإذا استمر في الخسارة سنفقد خدمة مترو الأنفاق، محذرا من توقف المترو، قائلا: "سيؤدي لشلل في جميع أنحاء القاهرة".

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفيه له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطلاب وكبار السن والموظفين ستكون لهم اشتراكات، ومن سيتحمل الزيادة هم ذو المرتبات العالية، وأن الاشتراكات سيتم تدعيمها للموظفين غير القادرين الذين يستخدمون المترو كل يوم من خلال تقديم كشف بالرواتب من أماكن عمل الموظفين.

وتابع أن في أمريكا تذكرة المترو 6 دولارات، وهو أقل جودة من المترو في مصر، ولا يوجد مترو في العالم تذكرته بجنيه واحد أو اثنين في عام 2018.