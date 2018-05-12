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الوطن

"البحث العلمي" تعلن فتح باب التقدم في ملتقى العلوم الآسيوي بإندونيسيا

منذ 24 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
"البحث العلمي" تعلن فتح باب التقدم في ملتقى العلوم الآسيوي بإندونيسيا

رئيس أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه تم فتح باب التقدم اليوم للاشتراك في ملتقى العلوم الآسيوي 2018، والذي سيعقد هذا العام في إندونيسيا خلال شهر أغسطس 2018، وهو موجه للنوابغ من طلاب المدارس والجامعات في العلوم، حيث تفتح الأكاديمية نافذة سنوية للشباب المصري للمشاركة والتفاعل في المؤتمرات والمعسكرات العلمية العالمية إيمانا منها بأن الجيل الجديد من الشباب المتميزين في العلوم يمثلون الفئة الأولى الذين يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، وتشارك الأكاديمية في معسكر العلوم الآسيوي منذ عام 2012.

ويعقد كل عام في دولة آسيوية مختلفة وهو المعسكر الثاني عشر من هذه السلسلة، ويهدف إلى تنوير الشباب الموهوبين في العلوم من خلال المناقشة والحوار مع كبار العلماء والاطلاع على ثقافات جديدة، وتعزيز الصداقة والتعاون الدولي بين أفضل الطلاب الشباب من الجيل القادم في آسيا؛ لخلق روح المشاركة في شبكة علمية مليئة بالشغف لخدمة المجتمعات الآسيوية.

وأسفرت المشاركة المصرية في المعسكر العام الماضي (والذي عقد في ماليزيا بجامعة تنكو عبد الرحمن) على حصول المشاركين من الطلبة الموهوبين في مختلف الحقول العلمية على المركز الأول والثاني من قِبل لجنة التحكيم بالمعسكر، وهم الطلاب الذين اختارتهم الأكاديمية من بين مئات المتقدمين على الموقع الرسمي للأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة؛ ليمثلوا مصر من بين 30 دولة مختلفة حول العالم بمشاركة ما يقرب من 300 طالب من مختلف بلدان العالم، ويتم التقدم للمعسكر هذا العام من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg ، علماً بأن آخر موعد للتقدم هو 24/5/2018.

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